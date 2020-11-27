Предприниматель Олег Волин: “ТЦ “Петровский” строился, чтобы удовлетворить потребности покупателей”

27.11.2020, 17:30, Разное

В современном мире все больше различных сегментов экономики всех стран охватывает глобализация. Зачастую стремление завоевать рынок приводит к тому, что бизнес развивается без учета региональных особенностей. Более того, нередко оказывается так, что экономика государства не готова принять внешнее вливание денег. Из-за этого национальная экономика может потерять собственные источники, перейдя полностью на иностранное финансирование.

Как показывает история каждое государство в той или иной степени переживает все стадии развития, начиная от общественного, заканчивая экономическим и политическим. Если страна не готова к быстрому развитию, то после резкого скачка может быть такой же быстрый спад. Также необходимо учитывать, что общество в целом отрицательно относится к изменениям, которые происходят вокруг них, информирует profile.ru

Но важно помнить, что продовольствие было и будет главной потребностью потребителя. Многие владельцы бизнеса, как крупного, так и не очень, основной целью ставят себе прибыль. При этом чем быстрее будет прибыль и чем больше, тем лучше. Такие предприниматели не задумываются над тем, каким будет завтрашний день. Именно по бизнесу, который работал по такой схеме, больше всего и ударила пандемия. Предприниматель не смогли во время подстроиться к изменившимся условиям и большинство из них либо закрылись, либо работают «в ноль».

Но есть и исключение из правил. Предпринимателя Олега Волина можно по праву назвать человеком «новой реальности». Его проект ТЦ «Петровский» не только успешно реализовался, но и пережил весеннюю волну потребительского кризиса практически незаметно.

Олег Волин, делясь секретами успешности ведения бизнеса, рассказал, что реализовывает проекты, основываясь лишь на собственном опыте. Такой подход позволяет лучше ориентироваться в том, что нужно покупателю. Волин приводит в качестве примера российскую историю, когда честное слово купца было нерушимым. Действительно, ведь раньше не было документов, чеков, калькуляторов, а при этом были купцы, которым доверяли безоговорочно. Волин подчеркивает, что в то время мошенники и аферисты были исключением на рынке. Каждый купец дорожил своей репутацией и боялся ее испортить.

Предприниматель уверен, что для успешного бизнеса сейчас не обязательно придумывать новые модели, ведь ответ можно найти в истории. Свой проект «Петровский» Волин проектировал по принципу русских ярмарок. В ТЦ каждый продавец встречает своего покупателя перед витриной. Это помогает наладить связь между людьми, что очень важно для успешной торговли.

Основой своего бизнеса Волин считает командный дух, каждый сотрудник имеет возможность реализовать свой талант, при этом все придерживаются общей идеи. Предприниматель признается, что донести это мысль до коллектива ему удалось не сразу, но когда это получилось, то работа сразу пошла.

Важным моментом основатель ТЦ «Петровский» считает правильную юридическую архитектуру. Процессы должны быть выстроены таким образом, чтобы коллектив и предприятие были защищены от недружественных действий. Например, когда Волин решил строить свой ТЦ практически на пустынном месте, в это же время вышло постановление о закрытии всех нестационарных торговых объектов, тогда многие рынки были закрыты. Умение прогнозировать ситуацию – одна из важных особенностей успешного предпринимателя, уверен Олег Волин.

В своем проекте предприниматель использовал бизнес-модели, которые во многом соответствуют предпринимательским традициям дореволюционного времени с добавлением творчества и современного переосмысления. И это дало свои наглядные результаты. В начале открытий «Петровский» посещали не больше 1000 человек в день. А сейчас в ТЦ ежедневно приходят более 5000 покупателей.