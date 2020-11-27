Британцы после запуска «Циркона» усомнились, что войну с Россией можно выиграть

27.11.2020, 17:28, Новости дня

Читатели британской газеты Daily Mail оценили видео испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Автор статьи пишет, что «Циркон» может быть применен против американских городов в случае ядерной войны.

Журналист газеты также ссылается на американских военных и утверждает, что «Циркон» якобы способен уничтожать космические спутники на околоземной орбите, передает РИА «Новости».

«Смешно. Старая добрая газета Daily Mail. Бастион правды», – прокомментировал статью Constantine Paynes. Пользователь отметил, что эти ракеты не созданы для уничтожения спутников, а запуск провели в ответ на испытания американских ракет в Черном море, у берегов Крыма.

«Интересно, как звучал бы заголовок статьи, если бы РФ запустила парочку баллистических ракет в море у берегов Кента. (…) «Зачем позволять фактам вставать на пути журналистики сенсаций?» – спросил он.

«Ракета, запущенная с корабля, – это всего лишь ответ в духе «me too» на то, что Соединенные Штаты сделали примерно десять дней назад», – считает Lapps.

Пользователь с ником Res99er написал, что РФ тратит на военные нужды гораздо меньшие суммы, чем США. «И давайте не будем забывать, что лишь одна страна действительно применила ядерное оружие против мирного населения другой страны. И это была не Россия», – напомнил комментатор.

«Остается только надеяться, что угроза взаимного гарантированного уничтожения в результате ядерной войны удержит мировые сверхдержавы от того, чтобы ее начать», – пишет EJF1986.

«Проблема заключается в том, что [кандидат в президенты США Джо] Байден считает, будто войну с Россией можно выиграть», – ответил Liber Excogitatoris. Он добавил, что «не слишком интеллектуально одаренный» Байден не понимает суть принципа взаимного гарантированного уничтожения, а мыслит категориями «победа или поражение» и прислушивается к представителям американского ВПК. «Если когда-нибудь и начнется горячая война, то она начнется в следующие четыре года», – считает автор комментария.

Lazyporchmunkeys назвал испытания оружия увлекательными. «Это заставит Соединенные Штаты разрабатывать и демонстрировать свое собственное оружие – аналогичное или еще более совершенное. Холодная война вернулась», – считает он.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что гиперзвуковая ракета «Циркон» во время испытательного пуска поразила цель в Баренцевом море, пролетев 450 километров.

В начале октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Пуск ракеты был выполнен 6 октября из акватории Белого моря, боеприпас поразил морскую мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» на испытаниях составила восемь скоростей звука, максимальная высота полета – 28 км, дальность полета – 450 км.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как проводятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».