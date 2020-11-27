 

«Зеленая Альтернатива» призвала законодательно запретить телефонные звонки с рекламой

27.11.2020, 17:28, Новости дня

Партия «Зеленая альтернатива» предложила ввести штрафы до 5 млн рублей за звонки с рекламными предложениями, сообщил лидер партии Руслан Хвостов.

«Зеленая Альтернатива» считает необходимым увеличить штрафы за назойливую рекламу в 10 раз – от 1 до 5 млн рублей. Это станет запретительным штрафом. В то же время условия сбора личных данных коммерческими структурами для последующей обработки и использования их в рекламных целях должны стать прозрачными. Строка об использовании персональных данных в рекламных целях должна быть выделена в договоре отдельным пунктом и прописана жирным шрифтом», – приводятся слова Хвостова на сайте партии.

В настоящее время административная ответственность за такие «холодные звонки» предусмотрена ст. 14.3 КОАП РФ в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако эта мера не эффективна, поскольку сбором данных и получением согласия на распространение рекламы занимаются практически все коммерческие структуры, и привлечение к ответственности спамеров становится невозможным.



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