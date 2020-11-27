 

Пациенты с COVID-19 смогут вызвать врача по единому телефонному номеру

27.11.2020, 17:26, Разное


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О создании единого телефонного номера по COVID-19 заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, региональный мониторинг телефонных звонков в медицинские организации показал, что большинство вызовов при подозрении на коронавирус или подтвержденном заболевании в основном связаны с вызовом врача или бригады скорой помощи. Время ожидания ответа варьируется от минуты до 20 и больше. Ранее президент Владимир Путин поручил Чернышенко решить проблему длительного дозвона в медучреждения.

Чернышенко отметил, что наибольшую эффективность маршрутизации звонков удалось достигнуть в регионах, которые переходят на единый колл-центр с использованием чат-бота — например, в Иркутской, Омской и Томской областях. В правительстве приняли решение распространить эту практику во всех субъектах федерации.

В правительстве запросили в регионах информацию о потребностях по созданию и оснащению колл-центров, которые будут обрабатывать звонки по номеру 122. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что федеральные власти готовы оказать финансовую и поддержку, но организацию колл-центров и контроль за их работой должны взять на себя регионы. В настоящий момент к инициативе подключились уже 27 регионов. Сроки реализации проекта вице-премьер не уточнил. Известно лишь, что 1 декабря будут назначены руководитель цифровой трансформации, которые должны подключиться к решению вопросов функционирования колл-центров.

В перспективе по номеру 122 можно будет вызвать не только врача или скорую помощь, но и оформить дистанционно больничный лист, заказать доставку рецептурных лекарств и решить другие вопросы, связанные с COVID-19.

Ранее, 23 ноября вступил в силу приказ Минздрава о новом порядке оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Теперь заболевшие, чье состояние позволяет проходить лечение амбулаторно, смогут получить консультацию врача дистанционно, не вызывая специалиста на дом. Врачи смогут выяснять самочувствие пациентов, выписывать лечение и оценивать его эффективность, назначать обследование и оформлять электронные больничные листы. Медицинские карты будут заполняться в режиме онлайн. Получить консультацию смогут также пациенты с симптомами ОРВИ, гриппа или внебольничной пневмонии.

Платформой для телемедицины станет портал госуслуг, а также информационные технологии в сфере здравоохранения. Минздрав рекомендовал регионам обеспечить поликлиники помещениями, необходимым оборудованием и средствами связи для проведения консультаций и консилиума врачей.



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