Мамай призвал полтавчан выйти на акцию неповиновения под стены Полтавского горсовета

27.11.2020, 17:17, Новости дня

В случае неустановления в течение 27 ноября результатов выборов, которые состоялись 22 ноября, кандидат в мэры Полтавы Александр Мамай призвал горожан прийти на акцию неповиновения к стенам горсовета в 10.00 30 ноября, чтобы выразить свое недовольство. Об этом кандидат от партии “За майбутнє”, который набрал больше всего голосов, написал 27 ноября на своей странице в Facebook.

“Этот день выбран, чтобы не нарушать карантин “выходного дня” в течение субботы и воскресенья. Полтавчане, 22 ноября состоялись выборы городского головы. Благодарю вас за доверие и поддержку, а также за то, что поверили в меня и мою программу. Как выбранный вами мэр сделаю все, чтобы Полтава стала действительно комфортным городом. К сожалению, сегодня преступные действия ТИК с затягиванием установления результатов выборов не дают возможности городу полноценно функционировать. Обращаюсь к ЦИК, Нацполиции, СБУ дать надлежащую оценку неправомерным действиям членов ТИК и обеспечить выполнение Избирательного кодекса. Политики проигнорировали выбор полтавчан. Не допустим правового беспредела”, – написал он.

https://www.facebook.com/o.f.mamay/posts/460341398278391

22 ноября на повторном голосовании избиратели отдали за Мамая 28 833 голосов, что составляет 52,22% от общего числа избирателей, принявших участие в выборах городского головы. Его соперника, кандидата от “Слуги народа” Сергея Иващенко поддержали 26 385 человек (47,78%). Явка в Полтаве составила 25,42%. Мамай уже дважды был избран мэром Полтавы – в 2010-м и 2015 году.

“Українські новини” пишут, что 27 ноября в 8.00 Подольская ТИК должна исправить ошибки в протоколах и передать документы городской ТИК, но члены последней не смогли забрать избирательную документацию, потому что якобы исчез ключ от кабинета, где она хранится. В 10.00 ключ нашелся, но не собрался кворум.

“Мы наблюдаем за открытым сценарием затягивания результатов выборов. Это хитрый план оппонентов. Члены Подольской ТИК играют зевак, которые без конца делают ошибки. Члены городской ТИК играют профессионалов, сразу замечают ошибки и возвращают документы на поправку. Сроки истекают. Результаты выборов не объявляют”, – цитирует агентство Мамая.

Он добавил, что ошибка, из-за которой не принимают результаты выборов городского головы, составляет всего 10 голосов избирателей: на 199-м участке в электронную базу ЦИК внесли на 10 голосов больше, чем в бумажном протоколе, и эту ошибку не могут исправить уже два дня.

“Затягивание результатов выборов нужно, чтобы провести первую сессию Полтавского городского совета депутатов VIII созыва без избранного народом мэра”, – считает кандидат в мэры.