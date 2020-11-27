“Состав серьезный”. Больной COVID-19 Разумков проведет большое совещание с главами фракций – нардеп Железняк

27.11.2020, 17:16, Новости дня

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков проведет 28 ноября в 11.00 большое совещание с главами парламентских фракций. О планах спикера написал в Telegram 27 ноября народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.

“Тема – работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о бюджете-2021, законах по “конституционному кризису” и о назначении главы НАБУ, о поддержке бизнеса и отсрочке регистраторов расчетных операций (РРО)”, – отметил он.

На совещании будут участвовать премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители.

“Состав серьезный. В последний раз такой сбор помню, как только ввели карантин”, – констатировал Железняк.

Встреча состоится офлайн. Инфицированные коронавирусом парламентарии присоединятся к обсуждению онлайн. Сам Разумков вчера, 26 ноября в Facebook писал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию.

“Вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе”, – сообщил спикер Рады.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1603179386556712&id=100005939985790

Верховная Рада 17 ноября провалила второй законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей. Такое решение спровоцировало протесты возле Верховной Рады, которые переросли в стычки с правоохранителями.

Что касается проекта государственного бюджета на 2021, его обновили в Кабинете Министров Украины и сегодня, 27 ноября, передали в Раду для принятия во втором чтении. Повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс грн в нем перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

Кабмин на внеочередном заседании 26 ноября одобрил проект закона, предлагающий разрешить Верховной Рады увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины. С момента основания этого ведомства его возглавляет юрист Артем Сытник.

В мае 2020 года в Конституционный суд Украины поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

КСУ 16 сентября признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами G7 19 ноября заявлял, что директор НАБУ Сытник останется на должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.

Зеленский вступил в конфликт с КСУ после того, как его судьи 27 октября 2020 года отменили часть положений антикоррупционных законов и указали, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Президент Украины 29 октября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Вчера, 26 ноября, Разумков сообщил, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию вопроса выхода из конституционного кризиса согласовала ряд ключевых позиций по возвращению уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.