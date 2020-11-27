Обнаруженное на пляже существо оказалось «самым красивым убийцей»

27.11.2020, 17:11, Разное

В Южной Африке бабушка обнаружила на пляже причудливое морское существо, “похожее на дракона”, пишет The Sun.

Загадочное создание было найдено на пляже Фиш-Хук недалеко от Кейптауна. Пожилая женщина, которая большую часть жизни прожила рядом с пляжем, никогда раньше не видела таких существ и была удивлена. Обычно она спасает оказавшихся на берегу морских звезд, но в этот раз инстинкты подсказали ей не трогать обнаруженное создание.

Как выяснилось, она поступила правильно, потому что существо оказалось голубым драконом (Glaucus atlanticus) – так называется вид брюхоногих моллюсков из отряда голожаберных. Его называют “самым красивым убийцей в мире”, ведь он питается ядовитыми медузами и может поместить непереваренный яд своей добычи в свои выпуклости, а затем использовать его для своей защиты. При этом яд голубого дракона становится более опасным, чем у медуз. К нему нельзя прикасаться.