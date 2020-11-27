 

Обнаруженное на пляже существо оказалось «самым красивым убийцей»

27.11.2020, 17:11, Разное

В Южной Африке бабушка обнаружила на пляже причудливое морское существо, “похожее на дракона”, пишет The Sun.

Загадочное создание было найдено на пляже Фиш-Хук недалеко от Кейптауна. Пожилая женщина, которая большую часть жизни прожила рядом с пляжем, никогда раньше не видела таких существ и была удивлена. Обычно она спасает оказавшихся на берегу морских звезд, но в этот раз инстинкты подсказали ей не трогать обнаруженное создание.

Как выяснилось, она поступила правильно, потому что существо оказалось голубым драконом (Glaucus atlanticus) – так называется вид брюхоногих моллюсков из отряда голожаберных. Его называют “самым красивым убийцей в мире”, ведь он питается ядовитыми медузами и может поместить непереваренный яд своей добычи в свои выпуклости, а затем использовать его для своей защиты. При этом яд голубого дракона становится более опасным, чем у медуз. К нему нельзя прикасаться.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Жительница Великобритании впала в кому и забыла 20 лет жизни

15.09 / Bethesda запретила белым игрокам создавать персонажей рас редгардов и тёмных эльфов

08.09 / Стартовала “Российская креативная неделя”

09.11 / Скандалы: Дело замминистра стало семейным

25.11 / Мнение: Хроника строительства аквапарка в Перми

02.11 / Кислород не прошел госзакупку

23.10 / Сечин призвал мир объединиться для победы над коронавирусом

30.09 / За сутки в России выявили 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом

27.07 / Мнение: Тест №19. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

12.07 / На российско-китайской границе вспыхнул конфликт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска