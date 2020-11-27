 

Из-за падения курса рубля депутаты Госдумы начнут получать зарплату в долларах США

27.11.2020, 17:03, Разное

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал критическим падение доходов депутатов парламента из-за обвала курса рубля по отношению к международным валютам.

Чтобы не допустить ухудшения благосостояния народных избранников, с 1 января 2021 года они начнут получать зарплату в долларах.

Рублёвые зарплаты депутатов будут пересчитаны в долларах по курсу 2012 года – 30,34 рубля за доллар США. По мнению экспертов, именно такой курс национальной валюты является справедливым. Таким образом, средний депутат вместо 600 тыс. рублей станет получать около 20 тыс. долларов в месяц, что позволит народным избранникам справиться с тяжёлыми последствиями кризиса.

Против закона выступила КПРФ, считающая справедливым курс в 84 копейки за доллар. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что депутаты должны иметь возможность получать доллары в неограниченных количествах, поскольку эта валюта ничем не обеспечена.

– Американцы просто включают станок и печатают свои бумажки. До Перестройки за доллар давали 84 советских копейки, и сегодня не должны давать больше. 30,34 рублей за доллар – это самый настоящий грабёж народных депутатов. Запад нарочно обвалил курс, чтобы пустить членов КПРФ по миру, но мы будем добиваться для себя справедливых зарплат и дойдём до Высокого суда Лондона, если потребуется, — сказал Геннадий Зюганов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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