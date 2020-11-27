Мнение: Ритуал

27.11.2020, 16:46, Разное

Объявлено, что 17 декабря состоится пресс-конференция Путина. Пройдет она, как и предполагалось, удаленно: "..В Кремле отметили, что из-за сложной эпидемической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что глава государства выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли…"

То есть, собрать толпу людей в одном месте эпидемиологическая обстановка не мешает, а присутствовать даже в скафандре и под стеклом в этом месте Путину – не позволяет. Возможно, речь и вправду идет о неважном здоровье Путина, а потому идет банальная перестраховка – и с медицинской точки зрения, и с медийной. Кто знает, что там произойдет, а удаленная связь дает пространство для маневра.

Ничего другого, кроме формата, у этого мероприятия интерес не вызывает. Будет традиционное "кхе-кхе", будет новая шутка на генитальные темы и будет бесконечное вранье обо всем. Просто ритуал есть ритуал, и его нужно отработать. Что может сказать нового человек, сидящий двадцать лет у власти и загнавший страну в кромешную катастрофу – да ничего. Последние лет пять-семь основной новостью с таких мероприятий становится их продолжительность. Ничего другого там все равно нет. Вряд ли в этом году Путин потянет рекордные сроки проведения мероприятия – выглядит он даже на парадных съемках так себе, подряд несколько часов высидеть на нём – это неделя реанимации после.