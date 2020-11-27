 

РКН потребовал от Google убрать рекламу сайтов с наркотиками

27.11.2020, 16:38, Разное

РКН требует удалить опасную рекламу в доменах .com и .ru. Чтобы предотвратить появления ссылок на запрещенную в России информацию, американская компания должна проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для пользователей на территории РФ.

Роскомнадзор принял меры в отношении ресурсов, реклама которых выявлена в поисковой выдаче. Доступ к ним ограничен, сообщается на сайте РКН.

Ранее Роскомнадзор инициировал судебное разбирательство в отношении американской компании. В ведомстве обвинили Google в нарушениях российского законодательства.

Компания не удаляет из поисковой выдачи ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. Это касается порядка 30% опасного контента, отмечают в РКН.

Речь идет о ресурсах с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом. В американской компании претензий на возражения Роскомнадзора не представили.

Кроме того, ведомство неоднократно призывало Google прекратить политику ограничений в отношении российских СМИ. На контент отечественных телеканалов сервис YouTube ставит пометку “нежелательное содержимое”.



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