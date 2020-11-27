Онлайн-мошенники все чаще обманывают россиян в жилищной сфере

27.11.2020, 16:36, Разное

В последнее время в РФ все чаще регистрируются случаи онлайн-мошенничества. Аферисты обманывают своих жертв в жилищной сфере, пользуясь технологиями.

По данным экспертов Infosecurity a Softline Company, интернет-мошенники активно осваивают сферу недвижимости. Только за последний месяц специалисты отмечают появление десятка фальшивых сайтов, имитирующих официальные ресурсы жилищной базы ЦИАН. Также злоумышленники используют сетевые доски объявлений, предлагая клиентам внести предоплату за аренду жилья. За полгода количество доменов, которые подделывают преступники, возросло более, чем в два раза.

Чаще всего мошеннические схемы используются именно в секторе аренды недвижимости. На этом рынке большая конкуренция и соответственно, доходы и спрос на квартиры. При этом нередко мошенники представляются арендодателями на таких ресурсах, как «Юла» и «Авито». С них они перенаправляют потенциальных жертв на специально созданные злоумышленниками фейковые сайты по аренде квартир. Внешне они имеют большое сходство с ЦИАН, что и усыпляет бдительность клиентов.

Сейчас ЦИАН вместе с компаниями, специализирующимися на сетевой безопасности, разрабатывает меры по борьбе с такими явлениями. В сотрудничестве со специалистами техносферы эксперты базы недвижимости не только разрабатывают защитные механизмы, но и предупреждают клиентов. Также важной является работа над инструментами для блокировки доступа для хакеров. Стоит отметить, что ранее злоумышленники предпочитали зарубежные ресурсы, аналогичные ЦИАН. Сейчас из-за наплыва сомнительных клиентов, ряд из которых в итоге оказываются аферистами, меры по защите от онлайн-мошенников внедряют также различные площадки для аренды и продаж наподобие «Авито» и его аналогов.