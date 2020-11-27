В РФ официально зафиксировали повторные случаи коронавируса

27.11.2020, 16:34, Новости дня

В РФ зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Есть, они были опубликованы», – сообщил министр, отвечая на вопрос, существуют ли в РФ зафиксированные повторные случаи инфицирования коронавирусом, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что эпидемия коронавируса в РФ может завершиться в 2021 году. «Мы все для этого делаем», – сказал министр.

Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что операторы связи в декабре 2020 года и в январе 2021 года сделают бесплатными вызовы на номера медучреждений, работающих с больными коронавирусом.

«Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, что они потерпят убытки в течение двух месяцев – декабря и января, чтобы по перечню номеров медучреждений, которые мы сейчас через систему «Инцидент» собрали со всех субъектов, чтобы сделать эти номера бесплатными для граждан. То есть те граждане, которые будут звонить не только на бесплатные номера 800, но и на номера поликлиник, их звонки не будут тарифицироваться», – приводит слова Чернышенко ТАСС.

В ноябре заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что документально подтвержденные повторные случаи коронавируса в РФ отсутствуют.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения.

Американские ученые зафиксировали первый документально подтвержденный случай повторного заболевания коронавирусом в США всего через полтора месяца после первой болезни.