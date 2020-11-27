Киев связал с Байденом новые надежды на «возвращение» Крыма

27.11.2020, 16:34, Новости дня

Украине важно развивать отношения с администрацией Джо Байдена, это поможет в возвращении Крыма, уверен бывший замглавы администрации президента и бывший замглавы украинского МИД Константин Елисеев.

Киеву нужно укреплять связи с Вашингтоном, чтобы получить вооружения и добиться новых санкций против России, сообщил Елисеев в эфире украинского телевидения. «Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен значительно облегчить нашу работу», – приводит его слова РИА «Новости».

Взаимодействие с США важно для проведения внутренних реформ на Украине, отметил дипломат. Байден, по его словам, знает тему борьбы с коррупцией «как никто».

Он назвал Байдена «шансом на достойный отпор России» и на «возвращение Донбасса и Крыма».

Ранее читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали публикацию о шансах Украины «захватить» Крым. По их мнению, воевать с Россией – плохая идея, ведь «русские бьют сильно».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.