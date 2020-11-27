Мария Кожевникова показала фотографии с праздничного ужина в честь своего дня рождения

27.11.2020, 15:50, Разное

Карантин наложил на нашу привычную жизнь множество ограничений, особенно, когда дело касается вечеринок и других массовых гуляний. Приходится приспосабливаться: кто-то отказывается от праздников совсем, а кто-то – все же собирается узким кругом, как это сделала Мария Кожевникова на свое 36-летие.

“Кто интересовался главными цветами – от мужа… В общем, мне есть куда ещё расти и качать руки! Намёк понят! P.S. Ухаживать только за такими розами сложно”, – подписала фото Мария

Раньше актриса устраивала шумные вечеринки, но в этот раз ограничилась камерным ужином, который все же вызвал волну обсуждений в соцсетях: не все поклонники Марии оценили ее идею организовать праздник на 25 человек.

В этом году по понятной всем причине празднование дня рождения я отменила, – поделилась в Instagram своими соображениями Мария. – Но родственники накануне все равно сказали, что заедут поздравить. Пришлось срочно искать тихое, укромное место, чтобы все поместились.

Мария с мужем

Место, конечно же, нашлось, и с легкой руки декоратора Илоны Бильчук закрытое помещение с панорамными окнами меньше чем за сутки превратилось в летнюю веранду, украшенную цветами и светодиодными гирляндами. Дополнительный уют вечеру придавали зажженные свечи.

Именинница блистала в кремовом комбинезоне, который подчеркивал ее постройневшую фигуру: перед днем рождения Мария прошла двухнедельную детокс-программу, о чем рассказывала в Instagram.

Выходить из этого “мероприятия” надо плавно, – писала Кожевникова, – но не могла же я отказать себе в праздничном торте?

Выбор пал на низкоуглеводный десерт без сахара, который приготовили в кондитерской приятельницы Марии, актрисы Татьяны Храмовой.

В общем, день рождения удался: гости завалили виновницу торжества подарками и цветами (взять хотя бы огромный букет роз, который преподнес Марии ее муж, бизнесмен Евгений Васильев). Были и сюрпризы – песня в исполнении друга и коллеги Кожевниковой по сериалу “Универ” Виталия Гогунского, которую по сюжету написал его персонаж Кузя. В конце именинница подхватила песню, пропев любимую фразу своей героини Аллочки “Это полный пипец!”.

Мария с Виталием Гогунским

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)