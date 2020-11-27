 

Лукашенко ответил отказом на предложение Москвы уйти по-хорошему – политолог

27.11.2020, 15:44, Разное

Политический обозреватель Дмитрий Дризе обратил внимание, что Сергей Лавров вел себя очень серьезно во время встречи. С его стороны не было ни улыбок, ни одобрительных кивков.

По словам эксперта, Александр Лукашенко ответил отказом на предложение Москвы уйти по-хорошему. Президент не собирается проводить референдум по поправкам в Конституцию республики.

“Чем же ответит Москва?”, – задался вопросом Дризе.

Отметим, что во время переговоров Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сблизиться с Россией. Президент отметил, что отношения двух стран должны быть не просто добрососедскими, а братскими.

Ранее белорусский оппозиционер Светлана Тихановская сообщила, что все сделки и соглашения, заключенные Александром Лукашенко с Кремлем, будут пересмотрены новом правительством.

Напомним, каждое воскресенье в республике проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей аннулировать результаты выборов президента Белоруссии и объявить о новом голосовании.

Кроме того, они настаивают на освобождении политзаключенных и привлечении к ответственности всех силовиков и чиновников, причастных к насилию в отношении мирных демонстрантов.



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