 

Лукашенко обратился к белорусам с заявлением об уходе

27.11.2020, 15:44, Разное

Белорусский лидер сообщил, что не собирается менять основной закон страны под себя. “С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент также пообещал не допустить фальсификации на голосовании по поправкам. Политик отметил, что лучше провести референдум сейчас, до того, как ситуация в стране обострится.

Лукашенко допустил, что обновленная Конституция может не соответствовать его ожиданиям. Решающий голос останется за белорусским народом, сообщает РИА Новости.

Проект обновленной Конституции будет вынесен на обсуждение в начале следующего года. Сейчас готовится третья редакция документа, так как две предыдущие Лукашенко не устроили.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются более трех месяцев. Сторонники оппозиции требуют, чтобы Александр Лукашенко покинул свой пост, а все причастные к насилию над демонстрантами силовики были наказаны.

По прогнозам экспертов, после ухода с поста белорусский политик переедет в Россию или другую дружественную страну. Александру Лукашенко небезопасно оставаться на территории республики.



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