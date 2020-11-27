 

Ученые из Ирландии рассказали об опасности работы на дому

27.11.2020, 15:42, Разное

Ученые из Ирландии заявили, что работа на дому может быть очень опасной. Из-за проведений конференций или же совещаний в режиме онлайн у человека в ряде случаев появляются боли в горле. По словам специалистов, работникам, общаясь на удаленной основе, приходится повышать тон.
Пандемия коронавируса, которая продолжается уже восемь месяцев, внесла коррективы в жизнь сотрудников многих компаний. Некоторые фирмы перешли на удаленную работу. Чтобы оставаться услышанными во время онлайн-общения, приходится напрягать голосовые связки.

В исследовании согласились принять участие 1576 работников. Из них на проблемы с горлом пожаловались около 30%. 86% отметили, что до работы на дому не сталкивались с подобными симптомами, пишет портал Newinform.

Напомним, что случаи заражения коронавирусом выявлены почти во всех странах мира. Известно, что COVID-19 с момента начала пандемии, по данным ВОЗ, инфицирован 61 миллион человек. Известно, что уже вылечились 39,1 миллиона пациентов, а 1,43 миллиона – скончались.



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