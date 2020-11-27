 

Россия помогает Армении и Азербайджану провести линию разграничения

27.11.2020, 15:42, Разное

Россия помогает Азербайджану и Армении в проведении линии разграничения. Работы проводятся на территории Кельбаджарского районе Нагорного Карабаха.
Контроль за проводимыми мероприятиями осуществляет российская сторона. По словам представителей Минобороны Армении, Азербайджан получает Кельбаджарский район. Демаркационные работы на сегодняшний день также проводятся рядом с Соткским золотым месторождением. Там временно установлено заграждение, препятствующее движению в Кельбаджар и назад.

25 ноября появились сведения, что военные силы Армении полностью ушли из Кельбаджарского района. Такое решение после проведения переговоров утвердила трехсторонняя контактная группа, пишет портал «Политэксперт».



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