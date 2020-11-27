Лукашенко сказал, когда покинет пост президента

27.11.2020, 15:40, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае принятия новой конституции республики перестанет работать главой государства.

«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что не допустит подделки результатов голосования по новому основному закону. «Не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», – заключил президент.

Также в пятницу Лукашенко заявлял, что последствия предложенных белорусской оппозицией поправок в конституцию сравнимы с развалом СССР.