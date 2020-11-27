Пострадавший учитель из школы Нальчика попал в реанимацию

27.11.2020, 15:40, Новости дня

Пострадавший во время конфликта в школе в Нальчике педагог находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

«Учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в средне-тяжелом состоянии. У него сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые. Угрозы жизни нет», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Он добавил, что второй пострадавший получил ранение из травматического пистолета. «Он прооперирован, пуля извлечена, его состояние не тяжелое, скорее всего, он будет выписан на амбулаторное лечение», – отметили в минздраве.

Напомним, в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог.