Ограничения в школах и детских садах из-за COVID-19 могут продлить до 2022 года

27.11.2020, 15:38, Разное



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В июле в ведомстве утвердили регламент работы школ, детских садов, лагерей, а также кружков и секций в условиях пандемии. В детских организациях запретили проводить массовые мероприятия, в которых участвуют дети из разных групп, кроме того, школы обязаны закрепить конкретный кабинет за каждым классом. Расписание занятие необходимо составлять таким образом, чтобы контакты между учащимися сведены к минимуму. Также при входе в учебное заведение дети должны проходить обязательную термометрию.

Эти правила действуют до 1 января 2021 года, но теперь речь идет о том, что ограничения будут продлены до 1 января 2022 года.

При этом право принимать решение о введении дистанционного обучения по-прежнему остается за региональными властями, которые ориентируются на эпидобстановку в конкретном субъекте федерации. Кроме того, администрация школы может самостоятельно объявить карантин или перевести отдельные классы или все учебное заведение на «удаленку». Школы могут вводить ограничения не только в случае выявления COVID-19 среди учащихся, но и в случае высокой заболеваемости ОРВИ.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в настоящее время более 275 тысяч школьников учатся дистанционно, на карантин закрыта 31 школа. На удаленный формат обучения перешли 2,4 миллионов студентов — это почти 58% от общего числа учащихся российских вузов. Более 1 миллиона человек переведены на смешанную дистанционно-очную форму образования.