 

Ограничения в школах и детских садах из-за COVID-19 могут продлить до 2022 года

27.11.2020, 15:38, Разное


1
минута

В июле в ведомстве утвердили регламент работы школ, детских садов, лагерей, а также кружков и секций в условиях пандемии. В детских организациях запретили проводить массовые мероприятия, в которых участвуют дети из разных групп, кроме того, школы обязаны закрепить конкретный кабинет за каждым классом. Расписание занятие необходимо составлять таким образом, чтобы контакты между учащимися сведены к минимуму. Также при входе в учебное заведение дети должны проходить обязательную термометрию.

Эти правила действуют до 1 января 2021 года, но теперь речь идет о том, что ограничения будут продлены до 1 января 2022 года.

При этом право принимать решение о введении дистанционного обучения по-прежнему остается за региональными властями, которые ориентируются на эпидобстановку в конкретном субъекте федерации. Кроме того, администрация школы может самостоятельно объявить карантин или перевести отдельные классы или все учебное заведение на «удаленку». Школы могут вводить ограничения не только в случае выявления COVID-19 среди учащихся, но и в случае высокой заболеваемости ОРВИ.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в настоящее время более 275 тысяч школьников учатся дистанционно, на карантин закрыта 31 школа. На удаленный формат обучения перешли 2,4 миллионов студентов — это почти 58% от общего числа учащихся российских вузов. Более 1 миллиона человек переведены на смешанную дистанционно-очную форму образования.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Турецкий диетолог рассказал о напитках, помогающих не набирать вес

28.06 / 50 млн долларов на летальные средства обороны от США может получить Украина

03.11 / Режиссер Оксана Карас: “Место Елизаветы Глинки не занято. Другой такой нет”

16.11 / Президент Перу ушел в отставку на фоне протестов

17.09 / «Привыкай к этому миру»: Моргенштерн резко ответил на критику Бородиной

24.09 / Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

17.09 / Разговор европейцев с товарищем Си

26.06 / Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес не скрывают своих чувств на отдыхе в Мексике

15.11 / Ученые из Китая установили связь диабета с регулярным употреблением яиц

30.09 / Мнение: О сенсации из Украины – российской армии на Донбассе нет!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска