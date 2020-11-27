 

Власти Китая запретили авиарейс из Москвы – у 190 пассажиров оказались идентичные тесты на COVID-19

27.11.2020, 15:28, Новости дня

25 ноября рейс авиакомпании “Икар” из Москвы в Чжэнчжоу был отменен из-за идентичных результатов тестов на COVID-19 более чем у 190 пассажиров. Об этом пишет “Радио Свобода” со ссылкой на заявление посольства Китая в Москве в соцсети WeChat.

“Результаты серологических тестов на антитела 190 пассажиров полностью идентичны. Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета “код здоровья“, – отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что авиакомпания и лаборатория, которая проводила тесты, не смогли дать “разумных объяснений результатам“.

На сайте авиакомпании “Икар” сообщается, что представители посольства предложили пассажирам пройти повторное исследование. Его провели в тот же день в аэропорту Шереметьево.

Рейс был отложен до получения результатов повторного тестирования.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 ноября в мире коронавирусом заразились более 61,1 млн человек, 1,43 млн из них скончались, 39,17 млн выздоровели.

В России подтверждено более 2,19 млн случаев инфицирования, в Китае – чуть больше 92 тыс.

С начала ноября Китай приостановил въезд для граждан России с действующими визами и видами на жительство в связи с ухудшением эпидемической ситуации в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / “Газпром”, друзья Путина и списка Forbes. “Открытые медиа” нашли владельцев 6 млн га охотничьих угодий в России

11.11 / Памятник советским летчикам установили в Шотландии

14.10 / Эхо BLM – в Англии и Уэльсе ухудшилась статистика по преступлениям на почве ненависти

06.10 / Демонстранты освободили из заключения экс-премьера Киргизии

10.09 / “Помогите, мне не на что купить еду”. 88-летний пенсионер из Ровно вызвал полицию

13.07 / Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть коронавирусом

27.10 / NVIDIA переходит на чипы, изготовленные по техпроцессам 5 нм и 6 нм

31.10 / Посольство Франции в Москве заявило о террористической угрозе и попросило РФ усилить охрану

23.08 / Выяснилась причина задержки транспортировки Навального в Германию

02.10 / Без России не обойтись — польский эксперт рассказала о проблемах Запада на «белорусском фронте»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска