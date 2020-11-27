Власти Китая запретили авиарейс из Москвы – у 190 пассажиров оказались идентичные тесты на COVID-19

27.11.2020, 15:28, Новости дня

25 ноября рейс авиакомпании “Икар” из Москвы в Чжэнчжоу был отменен из-за идентичных результатов тестов на COVID-19 более чем у 190 пассажиров. Об этом пишет “Радио Свобода” со ссылкой на заявление посольства Китая в Москве в соцсети WeChat.

“Результаты серологических тестов на антитела 190 пассажиров полностью идентичны. Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета “код здоровья“, – отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что авиакомпания и лаборатория, которая проводила тесты, не смогли дать “разумных объяснений результатам“.

На сайте авиакомпании “Икар” сообщается, что представители посольства предложили пассажирам пройти повторное исследование. Его провели в тот же день в аэропорту Шереметьево.

Рейс был отложен до получения результатов повторного тестирования.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 ноября в мире коронавирусом заразились более 61,1 млн человек, 1,43 млн из них скончались, 39,17 млн выздоровели.

В России подтверждено более 2,19 млн случаев инфицирования, в Китае – чуть больше 92 тыс.

С начала ноября Китай приостановил въезд для граждан России с действующими визами и видами на жительство в связи с ухудшением эпидемической ситуации в РФ.