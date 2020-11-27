Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

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27.11.2020, 15:28, Новости дня

Сборная Украины потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом свидетельствуют обнародованные 27 ноября данные на сайте Международной федерации футбола.

Сейчас главная команда страны находится на 24 месте. В активе украинцев 1528 очков.

Соперники сборной Украины по Евро 2020, Нидерланды и Австрия, находятся выше и занимают теперь 14-ю и 23 позицию соответственно. Северная Македония – 65-я.

Лидерами рейтинга остаются Бельгия, Франция и Бразилия.

25 ноября УЕФА присудила сборной Украины техническое поражение за несыгранный матч против Швейцарии. По мнению председателя апелляционного комитета УЕФА, украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся.

Игра шестого тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией должна была состояться 17 ноября. УЕФА отменила поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании “компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн”.

В этой игре должно было решиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

14 ноября украинская сборная со счетом 1:3 проиграла сборной Германии в пятом туре Лиги наций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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