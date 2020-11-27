Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео

27.11.2020, 15:28, Новости дня

Сурдопереводчик Екатерина Заботкина записала песню украинской певицы alyona alyona о насилии над женщинами “Сумно” на языке жестов, разместив ролик на своей странице в Instagram.. Об этом alyona alyona сообщила 26 ноября в Instagram Stories.

“Насилие – реальная проблема. Ему не место в цивилизованном мире. За перевод благодарна Марьяне Лукьяновой”, – подписала публикацию Заботкина.

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Публикация от Katrin Zabotkina (@katrincare)

“До слез”, – прокомментировала инициативу alyona alyona.

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram

alyona alyona презентовала трек “Сумно” в сентябре 2020 года. В нем снялась журналистка телеканала “Интер” Анастасия Луговая, которая в ночь на 31 июля была избита в купе поезда “Мариуполь – Киев”.

У Луговой были сломаны челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетнему сыну пострадавшей Захару понадобится помощь психолога, рассказал тогда муж Луговой Владимир.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

“Укрзалізниця” принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 25 августа заявил, что “Укрзалізниця” начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов работниками военизированной охраны.

В конце октября во время закрытого судебного заседания Рудзько попросил у Луговой прощения. Обвиняемому инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: о сексуальном насилии, нанесении телесных повреждений и совершении кражи – ему грозит до пяти лет тюрьмы. Луговая заявила, что будет настаивать на более серьезном наказании.

Сейчас обвиняемый находится в заключении.