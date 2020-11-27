Экоактивисты заявили о росте радиации в Чернобыльской зоне в сотни раз. В Госагентстве заявили, что все в порядке

27.11.2020, 15:28, Новости дня

Активисты организации Save Dnipro заявили 25 ноября в Facebook, что в период с 17 по 18 ноября в отдельных зонах Киевской области фиксировали рост радиации в сотни раз.

17 ноября на станции мониторинга у хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) датчики зафиксировали скачок радиации до 124 тыс. микрозивертов в час при стандартных для этой территории 210 микрозивертов в час, на следующий день в районе станции “Отводной канал” – до 62 400 микрозивертов в час, что почти в 300 выше обычных показателей.

Экоактивисты обратили внимание, что такой рост радиации совпал с первой отгрузкой отработанного ядерного топлива на ХОЯТ-2 – 18 ноября в рамках проведения “горячих” испытаний на хранилище выполнили работы по размещению первого пенала с отработанным ядерным топливом в бетонный модуль на долгосрочное хранение (100 лет), информировало Госагентство по управлению зоной отчуждения.

https://www.facebook.com/savednipro/posts/905678936907195

26 ноября Госагентство сообщило в Facebook, что радиационный фон в зоне отчуждения находится в рамках допустимых уровней.

Значительное повышение показателей датчиков там объяснили их поверкой.

“В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению мощности эквивалентной дозы [радиации] на 1,5-2 часа. Начиная с 19.11.2020 датчики измерения МЭД “Gamma TRACER” работают в обычном режиме”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/4062340270462727

Специализированное госпредприятие “Чернобыльская АЭС” получило отдельное разрешение на проведение горячих испытаний для введения в эксплуатацию ХОЯТ-2 в сентябре. Завершение горячих испытаний ожидается в этом месяце, а получение лицензии на эксплуатацию ХОЯТ-2 – в апреле 2021 года.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.