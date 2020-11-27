 

Топ-модель Марина Линчук объявила о помолвке: фото впечатляющего кольца

27.11.2020, 14:56, Разное

Бывшая модель Victoria’s Secret Марина Линчук вместе с возлюбленным Брайаном Кейси и дочерью сейчас отдыхает в райском местечке – на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. И вот, накануне Дня благодарения, топ-модель получила предложение руки и сердца. Как именно происходила помолвка, Марина пока не рассказала, но, судя по опубликованной в Instagram фотографии, можно предположить, что Брайан опускался на одно колено на пляже на закате и произносил заветный вопрос под шум океана. Как бы там ни было, что действительно впечатляет в этой истории – так это кольцо с гигантским бриллиантом в виде капли, которое Марина продемонстрировала как на странице, так и чуть позже – в Instagram-историях.

Марина Линчук на показе Victoria’s SecretОб их романе с Брайаном известно очень мало. Когда в прошлом году Марина объявила о беременности, многие подумали, что отцом ребенка является Брендон Грин, сын владельца Topshop Филипа Грина, с которым модель встречалась с 2015 года. Однако некоторое время спустя Марина опубликовала первую фотографию с Брайаном, а потом еще одну и еще. В декабре у пары родилась дочь, которую они также постоянно показывают в социальных сетях.

Брайан Кейси и Марина Линчук



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