 

Россияне массово забирают из банков валюту

27.11.2020, 14:50, Разное

Активнее всего люди снимали деньги во время первой волны пандемии коронавируса – в марте этого года. Тогда из банков ушло 4,5 миллиарда долларов.

Сейчас же наибольший отток валюты был зафиксирован в ВТБ, Сбербанке, Газпромбанке и Альфа-Банке. Выяснилось, что граждане стали активнее переводить деньги на текущие счета. В настоящее время их общий объем превышает 24 миллиарда долларов.

По имеющейся информации, вклады в иностранной валюте перестают быть выгодными и граждане ищут альтернативные способы сбережения денег. По мнению инвестиционного стратега “БКС Мир инвестиций” Александра Бахтина, у населения нет стимулов размещать средства в валютные вклады, поэтому тенденция оттока средств в валюте будет продолжаться.

Эксперт добавил, что нулевые ставки – это долгосрочный тренд. Клиенты банков сталкиваются с околонулевыми ставками, забирают средства, переводя их в наличку или в более доходные инвестиционные проекты. Так, россиянам оказалось выгоднее вкладывать деньги в недвижимость.

По данным Московской биржи, курс доллара на 27 ноября составляет 75,94 рубля. Курс евро – 90,53 рубля.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Что значит «близкий контакт» с инфицированным COVID-19

07.08 / Мнение: Эту страшную правду вы должны знать

25.07 / Эксперты назвали несколько проверенных немедикаментозных способов снижения давления

31.08 / Назван ТОП-5 лучших автомобилей для женщин в 2020 году

04.10 / Нина Гуляева рассказала об улучшении самочувствия Валентина Гафта после инсульта

07.10 / Мнение: Верной дорогой

29.07 / Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили стоимостью до 100 тысяч рублей

28.06 / Мнение: Бог с циркулем

09.11 / Скандалы: Большая «стирка» от Deutsche Bank

26.09 / Бунт в ожидании второй волны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска