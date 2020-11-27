Что мешает Лукашенко признать российский Крым

27.11.2020, 14:50, Разное

Петр Порошенко после победы Владимира Зеленского смог сохранить большую часть бизнеса. Во времена своего президентства бывший украинский лидер активно вел дела с Александром Лукашенко, напомнил политолог.

По мнению Баранчика, люди из окружения Лукашенко и Порошенко продолжают поддерживать тесные бизнес-контакты. Поэтому официальный Минск не признает Крым – это нанесет удар по интересам белорусских и украинских элит, объяснил эксперт.

Стремление Лукашенко сохранить интересы на Украине и не ссориться с Россией делает его неприемлемым партнером для Кремля, считает Баранчик. “Официальный Минск давно наплевал на все приличия и правила, и будет удерживать власть посиневшими пальцами”, – приводит мнение политолога портал “Политнавигатор”.

В разгар политического кризиса в Белоруссии власти полуострова предложили Минску возобновить авиационное и железнодорожное сообщение. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что в Симферополе неоднократно поднимали этот вопрос. Он пожаловался на отсутствие сообщения с Белоруссией президенту Владимиру Путину.

На инициативу властей Крыма в Минске не ответили. Политолог Богдан Безпалько выразил уверенность, что Александр Лукашенко не признает российский статус полуострова даже после кредита от Москвы в 1,5 миллиарда долларов.

В свою очередь бывший сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми считает, что у белорусского лидера после начала протестов нет возможности для маневров между Западом и Россией. Рано или поздно официальный Минск признает новый статус Крыма, убежден он.

Лукашенко – о потере Украиной Крыма: Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым – жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди – как ты мог не воевать? pic.twitter.com/42yv1UC1in

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 6, 2020