 

Победитель шоу «Голос-7» Петр Захаров останется без квартиры из-за долгов

27.11.2020, 14:48, Разное

Победитель седьмого сезона вокального проекта «Голос» Петр Захаров из-за долгов может остаться без квартиры. Речь идет о задолженности по ипотечному кредиту.
Захаров взял у банка сумму на приобретение трехкомнатной квартиры. Однако у певца не получилось возвратить денежные средства финансовому учреждению. Сейчас из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений у артиста нет дохода.

На сегодняшний лень Петр Захаров не может выплачивать ипотеку. Сотрудники банка знают, что у артиста сейчас нет заработка из-за отмены культурно-массовых мероприятий. Однако кредитное учреждение не интересует данный вопрос.

На Петра Захарова уже подан иск в суд. Банк просит артиста продать квартиру в Москве по цене, которая намного меньше рыночной. Объект недвижимости оценили в 14 миллионов рублей вместо 19 миллионов рублей. Сам же российский исполнитель не собирается сдаваться, поэтому намерен продолжать отстаивать свои права, пишет портал «Политэксперт». Наряду с этим ему очень тяжело дается отсутствие выступлений.



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