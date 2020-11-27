Число сдаваемых на ОГЭ предметов могут сократить

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27.11.2020, 14:46, Новости дня

Рособрнадзор предлагает сократить число сдаваемых предметов на основном государственном экзамене (ОГЭ) с четырех до трех – два обязательных, один по выбору, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, совместно с Минпросвещения РФ идут консультации по этому вопросу, тема также обсуждалась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, передает ТАСС.

«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех – два обязательных и один по выбору. Татьяна Алексеевна [Голикова] дала этот вопрос на проработку, и совместно с Роспотребнадзором решения дорабатываются», – сообщил Музаев.

Ранее сообщалось, что итоговое сочинение для 11-х классов, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, состоится 5 апреля 2021 года.

Напомним, что в 2021 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный период – с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10.00 по местному времени.



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