Лукашенко заявил о желании США ограничить центральную власть в России

27.11.2020, 14:46, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на Комитет по госбезопасности (КГБ) заявил, что США хотят ограничить центральную власть в России.

Лукашенко привел выдержки из данных спецслужб, в которых описывается отношение Запада к событиям в Белоруссии и их планы. Он заявил, что информацию об этом он получил от КГБ «буквально накануне», передает «БелТА».

По словам главы республики, на заседании в канун президентских выборов в Молдавии выступил представитель США, заявивший, что Вашингтон хочет ускорить в РФ процесс дезинтеграции. «Местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в РФ может потерять власть из-за событий в Беларуси», – пересказал Лукашенко слова представителя Штатов.

Президент добавил, что Запад заинтересован в кризисе в Белоруссии, который бы подорвал позиции России. «Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться», – сказал Лукашенко.

Также президент привел слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. «Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше. (…) Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НКО», – процитировал Лукашенко польского премьера.

Президент со ссылкой на Моравекого добавил, что «официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью».

По информации Лукашенко, глава польского правительства заявлял, что «победа революции в Беларуси – также национальный интерес Польши».

Лукашенко отметил, что в конце августа Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы «ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми». «Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса», – озвучил президент желание Варшавы.

Ранее президент Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.

Между тем, Евросоюз (ЕС) начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, меры добавятся к уже существующим.