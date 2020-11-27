«Новая» победила ФСИН

27.11.2020, 14:38, Разное

Верховный суд признал незаконным отказ журналисту редакции в посещении заключенного.

25 ноября Верховный суд РФ признал незаконным отказ Федеральной службы исполнения наказаний в допуске журналиста «Новой» Елизаветы Кирпановой в колонию для интервью с экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым. По мнению юристов, это решение имеет принципиальное значение для свободы массовой информации в стране. Теперь ФСИН не сможет без объяснения причин отказывать журналистам в намерении посетить исправительное учреждение.

Два года назад страна активно следила за расследованием дела о пытках в ярославской ИК № 1. Оно было возбуждено после публикации «Новой газетой» видеоматериалов, на которых сотрудники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова дубинками по ногам и поливали его водой из ведра. Сообщалось о грубых нарушениях и в другой ярославской колонии — ИК № 2 в Рыбинске. Как утверждали правозащитники, в декабре 2018 года там среди заключенных разгорелась эпидемия ВИЧ. Руководство ФСИН эту информацию отрицало.

Я решила поговорить с бывшим «народным мэром» Ярославля Евгением Урлашовым, который сейчас отбывает наказание в рыбинской ИК № 2. Но не через специальную сеть «Зонателеком» или систему «ФСИН-письмо», а лично в колонии, поскольку телефонные разговоры с заключенными записываются и прослушиваются, а переписка нередко цензурируется.

Обвиняемые «в превышении должностных полномочий с применением насилия». Дзержинский суд Ярославля. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Я подала во ФСИН официальную заявку на проведение интервью. Такая возможность предусмотрена ч. 3 ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и п. 2 ст. 47 Закона «О СМИ». Но мне отказали без объяснения причин, и в апреле прошлого года редакция решила подать на ФСИН в суд.

Юристы Ольга Подоплелова и Григорий Вайпан, представлявшие интересы «Новой», потребовали признать отказ незаконным, поскольку он нарушает право журналистов на свободный поиск, получение и распространение информации и право на свободу выражения мнения, что закреплено в Конституции. Защитники также указали ФСИН на необходимость мотивировать свое решение.

Представители тюремного ведомства ответили, что объяснять свой отказ не обязаны, и посчитали интервью с Урлашовым «нецелесообразным».

Суд встал на их сторону.

В ноябре этого года наше дело дошло до Верховного суда. Незадолго до заседания ФСИН представила свои возражения на нашу жалобу. Из документа следовало, что причиной отказа послужила «сложная оперативная обстановка». По словам тюремщиков, это подтверждается тем, что с июля до конца 2018 года сотрудники оперативного управления семь раз делали «выезды» в УФСИН по Ярославской области, «последний из которых был осуществлен в декабре 2018 года».

Территория исправительной колонии №1 Ярославля. Фото: Сергей Метелица / ТАСС

На заседании представители ФСИН заявили, что не намерены мотивировать свои решения, «потому что данные мотивы могут попасть в средства массовой информации, которые в дальнейшем могут быть использованы для дестабилизации исправительного учреждения».

Несмотря на доводы тюремщиков, Верховный суд встал на сторону газеты и признал отказ в посещении колонии незаконным.

— Решение ВС является важным шагом в борьбе за открытость мест лишения свободы для общественного контроля, пространство которого только сужается в последние годы, — отметила Ольга Подоплелова. — Верховный суд, по сути, подтвердил, что недопуск в колонию может быть обусловлен только экстраординарными и объективными причинами. На практике это означает, что у независимых журналистов появится аргумент для доступа в учреждения ФСИН и они смогут использовать его в спорах с ведомством. Я полагаю, что реальные изменения произойдут не сразу. Но само существование позиции ВС и апеллирование к ней может «открыть» колонии при активной позиции независимых СМИ и журналистов — особенно в резонансных случаях, когда публичность требуется для защиты заключенных от давления администрации.

Елизавета Кирпанова

корреспондент