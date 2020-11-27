В Госдуме призвали обязать россиян регистрировать технику Apple в МВД

27.11.2020, 14:37, Разное

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров выступил с инициативой ввести обязательную регистрацию всех устройств Apple, которые используются на территории Российской Федерации.

«Изначально с этой инициативой ко мне обратились простые избиратели — для их детей «яблочный» мобильный телефон или ноутбук является самым желанным подарком. Стоимость таких устройств зашкаливает, но как можно отказать своему любимому ребёнку в осуществлении мечты? Но дети есть дети, они часто теряют телефоны, кроме того, нельзя исключать, что на дорогой гаджет позарится преступник. В этой связи инициативная группа граждан предложила ввести обязательную регистрацию устройств Apple в России — если вы потеряли телефон или у вас украли ноутбук, вы сообщаете об этом в МВД и сотрудники полиции незамедлительно добавляют данные в специальный реестр. В итоге, с этими Iphone или MacBook ничего нельзя будет сделать и новому обладателю ничего не останется, как вернуть его законному владельцу. Кроме того, логичным представляется распространить эту практику на всю продукцию Apple, ведь те же наушники от этой компании стоят больше МРОТ», — заявил Федоров.

Как нам стало известно, в МВД одобрили инициативу депутата. В настоящий момент началась разработка соответствующих поправок, которые могут быть приняты уже до конца 2020 года.