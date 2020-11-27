 

“Как муж все это позволяет?”, “Уже на грани”. Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки

27.11.2020, 14:34, Новости дня

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева опубликовала 26 ноября в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в прозрачном дождевике, надетом на белье телесного цвета. 

Певица позирует в кадре, сидя в прозрачном кресле в разных позах.

“Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед. Но это не повод этого не делать. И если уже делать – то с удовольствием!” – подписала она публикацию, предложив фолловерам выбрать лучший снимок, автором которого является фотограф Екатерина Кондратьева.

“Красиво, но как муж [продюсер группы “ВИА Гра” Константин Меладзе] это все позволяет?”– отреагировали пользователи сети.

“Муж все это придумывает”, – ответила певица.

“Какой то челлендж с [американской певицей Дженнифер] Лопес, стиль фоток один в один”, – прокомментировали фолловеры.

“Уже на грани”, – написали подписчики.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.

Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Певица замужем за Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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