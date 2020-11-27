 

В Мариуполе меткомбинаты установили три дополнительных кислородных станции для больницы и подключили 90 новых кислородных точек

27.11.2020, 14:34, Новости дня

В Мариуполе в городской больнице металлургические комбинаты установили три дополнительные кислородные станции с разводкой и подключением 90 точек прямой подачи кислорода, сообщает “Обозреватель”.

Кислород будут подавать на точки в жидком виде, что более эффективно и для пациентов, и для больницы, так как позволяет сделать подачу бесперебойной и одновременно задействовано большее количество точек.

В больнице проложили 1230 м кислородопровода и смонтировали рампы на 180 баллонов, отмечает портал, к уже работающим 22 точкам кислорода подключили 90 новых койко-мест и теперь их в больнице будет 112. Были также смонтированы системы подачи газообразного кислорода на рампы после газификации жидкого кислорода.

“Привозить жидкий кислород будет специальная машина – автомобильная газификационная установка, оборудованная криогенным насосом и теплообменником, в котором жидкость нагревается до газообразного состояния и заполняется в баллоны. Также станции оборудуют не только световой и звуковой сигнализацией контроля давления в рампах, но и прибором, отсылающим смс на смартфон оператора. Это дублирование системы контроля и оповещения на случай непредвиденных ситуаций”, – сказано в сообщении.

Меткомбинат имени Ильича, который входит в группу “Метинвест”, с 16-го по 22 ноября передал в больницы Мариуполя 11,7 тыс. м³ кислорода. Городская больница №9 получила 939 баллонов, больница №1 – 182 баллона, больница №4 – 423 баллона, больница скорой помощи – 315 баллонов.

На сегодня в больницах подключено 345 кислородных точек, отметили в пресс-службе компании, в этот проект “Метинвест” инвестировал 24 млн грн.

Меткомбинат имени Ильича поставляет кислород в мариупольские больницы бесплатно.

Кислород необходим для лечения больных коронавирусной инфекцией, у которых понижена сатурация из-за поражения легких. 

В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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