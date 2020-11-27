“Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?” Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
27.11.2020, 14:34, Новости дня
Украинская певица Джамала 27 ноября в Instagram разместила архивное фото, на котором запечатлена 13-летней на берегу озера.
Джамала позирует в кадре с распущенными длинными волосами, одетая в сиреневый свитер и черные лосины.
“Мода модная. Вы говорите, глобальное потепление? А я помню, как в это время в школе у нас была физкультура на берегу моря и плавание наперегонки”, – поделилась воспоминаниями артистка.
“На фото – Джамала? Не узнал бы!” – отреагировали на фото подписчики.
“Вообще не узнать”, – прокомментировали снимок пользователи сети.
“Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?” – написали поклонники артистки.
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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.
Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.
Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.
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