Какая же она классная! – Личное мнение

27.11.2020, 14:20, Разное

Когда я вижу женщину, которая старше меня лет на 10-15 и выглядит отлично, у меня всегда возникает желание узнать у неё ответ на один вопрос.

Эль Макферсон — именно такая женщина. Ей — 56, и у неё до сих пор — великолепная внешность.



Фото: Соцсети

Недавно читала о ней статьи и, наконец-то наткнулась на ответ на интересующий меня вопрос.

Что именно за вопрос?

«Что ты ешь?»

Именно этот вопрос я хочу и, по возможности, задаю всем женщинам, которые выглядят так, как мне хотелось бы выглядеть в их возрасте.

Не «чем обкалываешь лицо?» и даже не «как тренируешься?», а именно: «Что ты ешь?»

Тренироваться можно практически, как угодно. Главное — двигаться, а не лежать гниющей картофелиной на диване. Я, например, раньше фанатела от качалки, сейчас занимаюсь йогой и гуляю по часу в день. Разницы между «раньше» и «сейчас», если речь идёт о состоянии тела, нет.

А вот питание всегда оказывало и оказывает значительное влияние на мою внешность. Я много экспериментировала с разными диетами — от кето до интервального голодания — и теперь знаю точно, что подходит, а что не подходит лично мне.

Свои принципы питания навязывать не буду: они вам могут и не подойти. Но есть универсальные — базовые! — вещи, которые, уверена, подходят всем.

Снимаясь в свой 55-летний юбилей для Vogue, Эль Макферсон рассказала о своём питании.

Оказывается, она повёрнута на ростковых салатах и микрозелени. Я тоже!

Уже год два ни один мой день не обходится без салата из микрозелени и пророщенных зёрен.

Усмехнулись? Хмыкнули? Вспомнили любимую поговорку быдла о том, что вы не козлы, чтобы есть зелень?

Если так, то брысь отсюда: этот пост — не для майонезного быдла «под шубой». Жрите и дальше своё говно, тупите в публичный дом 2, лепите ресницы и покупайте шубы вместо того, чтобы привести в порядок зубы. Это — ваш уровень.



Так жрёт быдло. Фото: depositphotos.com

Людям сегодняшнего дня, а не позавчерашнего, советую последовать моему примеру. Ну, или примеру Эль Макферсон, если она вам нравится больше.

На этих фото ей, между прочим, ровно полтос:



Фото: Соцсети

«Её холодильник пахнет зеленью», — сказал как-то об Эль сын. Мой — тоже.

Не могу себе представить свой день без зелёного салата. Всегда стараюсь покупать микрозелень.

Почему именно микрозелень, а не обычную зелень?

В микрозелени — в разы больше питательных веществ.

В салате из неё — высочайшая концентрация антиоксидантов, а, значит, такой салат — гарантированный источник молодости и красоты.

Где покупаю?

В «Витаминкусе».

Они продают уже готовые салаты из микрозелени и пророщенных зёрен, которые хранятся в холодильнике до 14 дней.



Фото: Соцсети

В чём фишка?

По пунктам:

1) Микрозелень: очень юное растение, в нём — в 5 раз больше витаминов и минералов, чем во взрослом растении.

2) Пророщенные зёрна: организм полностью усваивает полезные вещества из них.

Зёрна можно, конечно, употреблять в виде каш, но при обработке из них улетучивается значительная часть полезных элементов. Да, и лично я не люблю пихать в себя всякую клейковину. Не моё.

Где купить?

Вариант 1: в магазинах Globus, ОКЕЙ, Холдинг «ЛОТОС», Шанти Лавка.

Вариант 2: заказать на сайте с доставкой на дом.

Я выбираю второй вариант, потому что зелень привозят сорванную ночью накануне. Очень свежую: прямо с грядки на стол.

Салаты в упаковке не заправлены: так они дольше хранятся. Но соус в упаковку кладут. Хотите — используйте. Хотите — заправляйте так, как нравится вам.

Я, например, все свои салаты заправляю смесью оливкового масла и бальзамического уксуса. Мне так легко и вкусно.

И да, «Витаминкус» можно жрать на ночь или даже посреди ночи. Витаминкус — это единственный ночной дожор, который имеет право на существование. Это самый актуальный в мире тренд: вкусное, нет, ВКУСНОЕ и полезное низкокалорийное питание. То есть, не полезное — ну и так себе вкусное, а именно так: ВКУСНОЕ и потом уже полезное.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую!

Регулярно едите свежие салаты или раз в год? Вообще, считаете свой рацион сбалансированным? Нравится, как питаетесь? Почему?