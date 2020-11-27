 

Минздрав разрешил психбригадам задерживать антимасочников

27.11.2020, 14:03, Разное

Министерство здравоохранения включило отказ от ношения масок в перечень проявлений психических расстройств, представляющих опасность для общества. Это означает, что теперь медики могут принудительно госпитализировать их, чтобы оградить других людей от угрозы.

Согласно масштабному проекту, реализуемому совместно МВД и Минздравом, в 42 регионах России будут существенно расширены психиатрические бригады местных медучреждений. В их состав войдут и врачи, и полицейские – как действующие, которых можно привлечь без ущерба для текущей работы органов, так и из кадровых резервов. Для того, чтобы это соответствовало законодательству, новичков направят на быстрые недельные курсы санитаров.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда необходимо дать решительный ответ маргинальным движениям и теориям, мы должны по-настоящему обязать население носить маски, но текущие ресурсы для этого не слишком приспособлены», – пояснил ведущий консультант психиатрического управления Минздрава Евгений Гурвиц. – «С одной стороны у нас не хватало полномочий для принудительного воздействия на антимасочников, с другой стороны МВД несло репутационные издержки, были какие-то реплики о милицейском произволе и так далее. Вот этот вопрос мы сейчас решили – теперь бороться с антимасочниками будут уже врачи, санитары, по крайней мере формально».

Лечить антимасочников планируют при помощи антипсихотиков, в том числе на основе бутирофенона. Курс, как правило, составляет две недели, но если пациент не отказался от своих ложных убеждений, его смогут продлить в соответствии с действующими нормативами. Для консультаций в Минздрав вызваны старые специалисты, уже пребывающие на пенсии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Вонючка? Ну, не совсем – Личное мнение

30.07 / Объявлено о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

17.07 / В онкоцентре им. Н.Н Блохина дали новый шанс на выживание обреченным пациентам

21.11 / Пандемия дошла до предстоятеля

24.11 / Мнение: Как наемники меняют картину войны

20.10 / Мнение: Главный предмет экспорта, госдолг на душу населения и наказание за спам

03.11 / Мнение: Разрешена в Российской Федерации

24.10 / Рубрика: “Бред сивой кобылы”

18.11 / Карли Клосс подтвердила беременность трогательным видео

10.10 / “Воздействие 100%-го кислорода повреждает мозг”: Эксперт рассказал о неоднозначном влиянии кислорода на организм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска