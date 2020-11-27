Минздрав разрешил психбригадам задерживать антимасочников

27.11.2020, 14:03, Разное

Министерство здравоохранения включило отказ от ношения масок в перечень проявлений психических расстройств, представляющих опасность для общества. Это означает, что теперь медики могут принудительно госпитализировать их, чтобы оградить других людей от угрозы.

Согласно масштабному проекту, реализуемому совместно МВД и Минздравом, в 42 регионах России будут существенно расширены психиатрические бригады местных медучреждений. В их состав войдут и врачи, и полицейские – как действующие, которых можно привлечь без ущерба для текущей работы органов, так и из кадровых резервов. Для того, чтобы это соответствовало законодательству, новичков направят на быстрые недельные курсы санитаров.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда необходимо дать решительный ответ маргинальным движениям и теориям, мы должны по-настоящему обязать население носить маски, но текущие ресурсы для этого не слишком приспособлены», – пояснил ведущий консультант психиатрического управления Минздрава Евгений Гурвиц. – «С одной стороны у нас не хватало полномочий для принудительного воздействия на антимасочников, с другой стороны МВД несло репутационные издержки, были какие-то реплики о милицейском произволе и так далее. Вот этот вопрос мы сейчас решили – теперь бороться с антимасочниками будут уже врачи, санитары, по крайней мере формально».

Лечить антимасочников планируют при помощи антипсихотиков, в том числе на основе бутирофенона. Курс, как правило, составляет две недели, но если пациент не отказался от своих ложных убеждений, его смогут продлить в соответствии с действующими нормативами. Для консультаций в Минздрав вызваны старые специалисты, уже пребывающие на пенсии.