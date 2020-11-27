Красноярский наркодилер прятал наркотики в мандаринах

27.11.2020, 13:56, Разное

Красноярские полицейские задержали необычного наркодилера. Он прятал наркотики в мандаринах.

Более того, наполненные запрещенными веществами плоды он относил на остров Татышев, который находится посреди реки Енисей. Именно там его и заметили правоохранители. При виде людей в форме он занервничал и попытался избавиться от пакета с мандаринами, но был пойман и добровольно рассказал обо всем стражам порядка.

Выяснилось, что он сбывал наркотики при помощи так называемых закладок на острове. Мужчина успел сделать 19 таких тайников. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Теперь изобретательному дилеру грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает Vse42.ru.