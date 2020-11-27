В деле убитого после ссоры в родительском чате волгоградца появились новые фигуранты

27.11.2020, 13:52, Новости дня

Сестру волгоградца Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, заподозрили в подстрекательстве, сообщили в региональном управлении СК России.

Уголовное дело возбудили в отношении его сестры и ее мужа, который «встречал» Гребенюка у банка. Он подозревается в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (покушение – поскольку он, по данным СК России, в драке не участвовал), она – в подстрекательстве, передает РИА «Новости».

«Получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате», – рассказала старший помощник руководителя СУСК по Волгоградской области Наталия Рудник.

По данным следствия, она подговорила мужа отомстить обидчику – днем 23 октября тот приехал к месту работы риелтора Гребенюка, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу.

«Тогда подозреваемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла», – отметила Рудник.

Во время избиения Гребенюка муж женщины «наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если потребуется, принять непосредственное участие в драке».

На данный момент муж задержан, следствие планирует добиваться его заключения в СИЗО. Его же супруге планируется избрать мягкую меру пресечения – «запрет определенных действий» (обычно касается запрета уходить из дома по ночам и тому подобное) – «принимая во внимание, что у женщины двое малолетних детей».

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Волгоградский областной суд оставил под арестом Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве Гребенюка.

Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой Мелконяна. Бывшая жена убитого раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.