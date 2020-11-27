В регионах РФ ввели единый телефонный номер по коронавирусу

27.11.2020, 13:52, Новости дня

Единый телефонный номер, по которому жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, вводится в регионах России, он позволит централизовать звонки в колл-центрах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко заявил, что «единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», передает ТАСС.

«Мы запросили региональные потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению. Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», – сказал он.

Вице-премьер добавил, что сейчас уже 27 субъектов РФ активно подключились к этой работе.

Чернышенко также дал поручение Минцифре и операторам связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медучреждений, которые работают с коронавирусом, сообщили в аппарате вице-премьера.

Ранее в РФ за сутки выявили 27,5 тыс. случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.