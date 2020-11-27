В Ингушетии обстреляли автомобиль, погиб человек

27.11.2020, 13:52, Новости дня

В поселке Экажево в Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль, в котором были молодой человек и женщина, мужчина умер от ранений, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Днем в Экажеве обстреляли автомобиль отечественной марки, в нем находились мужчина и женщина. Молодой человек скончался от полученных ранений в республиканской больнице, женщина находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Нападавшие скрылись с места преступления», – отметил собеседник ТАСС.

Он добавил, что, по предварительным данным, погибший приходится братом жителю Ингушетии, которого объявили в федеральный розыск. Официального подтверждения этих сведений на данный момент нет.

В середине ноября в Ингушетии неизвестные расстреляли местного жителя. Источник уточнял, что, по предварительным данным, мотивом убийства могла стать кровная месть.

В июне неизвестные застрелили жителя ингушского селения Экажево в его автомобиле. За неделю до этого у села Яндаре на автодороге «Кавказ» неизвестный открыл огонь по местному жителю.