 

В Ингушетии обстреляли автомобиль, погиб человек

27.11.2020, 13:52, Новости дня

В поселке Экажево в Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль, в котором были молодой человек и женщина, мужчина умер от ранений, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Днем в Экажеве обстреляли автомобиль отечественной марки, в нем находились мужчина и женщина. Молодой человек скончался от полученных ранений в республиканской больнице, женщина находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Нападавшие скрылись с места преступления», – отметил собеседник ТАСС.

Он добавил, что, по предварительным данным, погибший приходится братом жителю Ингушетии, которого объявили в федеральный розыск. Официального подтверждения этих сведений на данный момент нет.

В середине ноября в Ингушетии неизвестные расстреляли местного жителя. Источник уточнял, что, по предварительным данным, мотивом убийства могла стать кровная месть.

В июне неизвестные застрелили жителя ингушского селения Экажево в его автомобиле. За неделю до этого у села Яндаре на автодороге «Кавказ» неизвестный открыл огонь по местному жителю. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Борющимся с коронавирусом пензенским врачам подарили квартиры

06.09 / Сын Болсонару представил жертв голода в Бенгалии под видом голодающих украинцев

21.09 / “Укрзалізниця” возобновила продажу билетов в городах, вышедших из “красной” карантинной зоны (список)

08.09 / Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП

21.08 / Тихановская о ситуации в Беларуси: Выборы должны быть проведены заново

08.07 / В Ростове-на-Дону поздравили семейные пары, живущие вместе больше 50 лет

06.10 / В Киргизии изъяли деньги из банкоматов

29.09 / «Не входим в группу риска» — Маск и его семья не собираются делать прививки от коронавируса

09.11 / В РФ зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

13.08 / Уволившегося после протестов в Белоруссии капитана милиции задержали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска