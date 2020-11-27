 

Препараты для снижения давления могут защищать гипертоников от тяжелого COVID-19

27.11.2020, 13:50, Разное


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Лекарства от гипертонии и COVID-19

Известно, что хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, включая артериальную гипертонию, связаны с риском тяжелого течения COVID-19. В связи с этим ученые поднимали вопрос, не увеличивают ли этот риск препараты для снижения давления. Ранее исследования показывали, что как минимум два класса таких лекарств увеличивают активность рецептора к ангиотензинпревращающему ферменту-2 (АПФ-2) – ингибиторы АПФ (каптоприл, лизиноприл) и блокаторы ангиотензиновых рецепторов или БАР (лозартан). Вирус SARS-CoV-2 использует этот рецептор в качестве входных ворот в клетки организма человека.

Несмотря не существовавшие опасения, врачи рекомендовали всем гипертоникам продолжать лечение этими препаратами. Ранние научные отчеты демонстрировали, что ингибиторы АПФ и БАР не увеличивают риски при COVID-19. Роль других лекарств против гипертонии в течении этой инфекции оставалась недостаточно изученной.

Лекарства против повышенного давления могут снизить риски у гипертоников

В новом исследовании ученые проанализировали данные о более чем восьми тысячах пациентов в 39 больницах Франции – у 3700 из них была гипертония. За участниками наблюдали не менее 30 дней.

Более 55% гипертоников принимали препараты, которые могут действовать на рецептор, через который коронавирус проникает в организм (ингибиторы АПФ или БАР). 38% получали другие препараты против повышенного давления – блокаторы кальциевых каналов и бета-блокаторы.

Исследование показало, что смертность среди людей, которые получали ингибиторы АПФ и БАР была примерно на том же уровне, что и у тех, кто не принимал их. Смертность у людей, которые лечились блокаторами кальциевых каналов была на 17% ниже, бета-блокаторами – на 20% ниже.

В выводах исследования ученые пишут, что новые данные подчеркивают, что лечение гипертонии не следует прерывать при COVID-19: результаты не демонстрируют увеличения смертности. Кроме того, есть вероятность, что блокаторы кальциевых каналов и бета-блокаторы немного защищают гипертоников от тяжелого течения инфекции. Этот эффект необходимо подтвердить в новых исследованиях.

Ученые высказывают предположение, что бета-блокаторы могут препятствовать активации симпатической нервной системы при цитокиновом шторме и тяжелом течении болезни. Блокаторы кальциевых каналов в исследовании со свиным коронавирусом мешали инфицированию клеток.



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