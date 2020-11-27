 

Что произошло за ночь 27 ноября

27.11.2020, 7:44, Разное

Коротко.

  • В Буэнос-Айресе похоронили футболиста Диего Марадону. Церемонию прощания, проходящую в президентском дворце, пришлось завершить раньше запланированного из-за вспыхнувших столкновений между фанатами и полицией. Правоохранители применили против желающих проститься с футболистом слезоточивый газ и водометы.

  • В Москве за последние сутки скончались еще 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице с начала пандемии выросло до 8680. Всего в РФ инфекция унесла более 38 тысяч жизней.

  • Дональд Трамп объявил, что готов покинуть Белый дом после того, как выборщики проголосуют за его соперника Джо Байдена. «Конечно, я уступлю, и вы это знаете», — заявил президент США. Впрочем, политик отметил, что голосование выборщиков за Байдена будет ошибкой, и вновь напомнил о том, что считает выборы в США сфальсифицированными.

  • Встреча ЦСКА с нидерландским «Фейенордом» завершилась вничью. Матч четвертого тура Лиги Европы, проходящий в Москве на стадионе «ВЭБ.Арена», закончился со счетом 0:0. В своей группе армейцы занимают последнее место по числу очков.

    • Источник: Новая газета



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