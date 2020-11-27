Скандалы: Позавидуют даже масоны

27.11.2020, 13:42, Разное

Как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами

Что может объединить экс-главу РЖД Владимира Якунина и финансиста Джорджа Сороса, Валентина Юдашкина и Леонардо Ди Каприо? Рассказываем о закрытом клубе, в котором состоят тысячи влиятельных мужчин со всего мира. Лосось с красной икрой и томатным жемчугом, корейка ягненка с баклажанами, пельмени с морским гребешком, винегрет с кильками. В ассортименте пирожки – с капустой и мясом, а также малосольные огурцы…

Так выглядел ужин в честь принятия нескольких новых членов в Общество мушкетеров Арманьяка. Каждый год несколько таких мероприятий проходит по всему миру, в том числе и в московском ресторане «Турандот».

Справка

Арманьяк – подвид бренди, производимый из белого винограда в провинции Гасконь.

Столы в ресторане названы именами героев романа Александра Дюма. Глава ГУМа Михаил Куснирович несколько лет сидит за столом «Д’Артаньян». Еще из постоянных гостей – Валентин Юдашкин, Анатолий Карпов, саксофонист Игорь Бутман и, конечно, Михаил Боярский.

Еще один Портос

Главными ценностями элитного клуба считаются дружба, мужественность, желание служить и вкус к жизни. Все эти ценности не могли не найти отклик у российских чиновников. За последние шесть лет голубые ленты мушкетеров надели экс-начальник РЖД Владимир Якунин, бывший заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, зам. председателя правления «Согаза» Сергей Охотников, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и т.д.

Год назад в мушкетеры приняли даже продюсера Иосифа Пригожина. Он рассказал об этом в инстаграме. Другой продюсер, Яна Рудковская, оставила тогда меткий комментарий: «Наш Портос».

– Каждого вступающего должен кто-то рекомендовать, – рассказал нам мушкетер Пригожин. – Кто рекомендовал меня, я сказать не могу. Кандидатов в мушкетеры выбирает генеральный штаб во главе с нынешним капитаном Эмери де Монтескью, который является потомком Шарля Ожье (он же – прототип героя Дюма д’Артаньяна). Сам арманьяк на собраниях играет важную роль. Я в целом к любому алкоголю отношусь плохо, но это все-таки элитный напиток, который не пьют стаканами. Арманьяком никто не напивается.

Последний д’Артаньян

Красоте церемонии посвящения могут позавидовать масонские организации: голубые ленты через плечо, ордена с крестом, штандарты с гербами на стенах. В мушкетеры посвящают специальной ритуальной шпагой, которой глава объединения касается плеч кандидата. Правда, сражаться современным мушкетерам приходится только с деликатесами на серебряной посуде. На главном капитуле в гасконском замке Кондом некоторые блюда настолько велики, что их приходится нести четырем темнокожим официантам, одетым в форму средневековых лакеев.

Основной ценностью общество называет продвижение дружбы и товарищества, кулинарного искусства, развитие талантов в сфере гостеприимства и, конечно, арманьяк. Бутылками с этим особым бренди уставлены все столы.

На службе Франции

Нравственных качеств для вступления в мушкетеры недостаточно.

Во главе угла – вклад в развитие отношений между родной страной и Францией.

В этом плане бывший начальник РЖД Владимир Якунин имеет все права на голубую ленту. За полтора года до того, как Якунин получил рекомендацию для вступления в общество, РЖД приобрели 75% французского логистического оператора Gefco у Peugeot-Citroen за 800 млн евро. В конце 2012 г. РЖД открыли свое представительство в Париже. У чиновника даже есть французский орден Почетного легиона – награда времен Наполеона, которую вручают не каждому иностранцу.

Ресторатор, основатель «Кафе Пушкин» и «Турандот» Андрей Деллос развивает в Москве французскую кухню. Одна из ведущих программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко, также принятая в мушкетеры, является проводником французской моды в России. Другие серьезные фамилии – прямой выход для мушкетеров на представителей крупного российского бизнеса.

«Икскьюз ми» от посла

Несколько лет назад пройти обряд посвящения должен был российский посол во Франции Алексей Мешков, но помешал дипломатический скандал. Как сообщили в Обществе мушкетеров Арманьяка, прямо перед собранием Мешкову пришлось отбыть в Москву – один из российских космических спутников слишком близко подобрался к спутнику Франции, что там сочли шпионажем.

Историю очень резко комментировала министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли. Вместо Алексея Мешкова тогда в сообщество пришло только письмо с извинениями. Стал ли он после этого мушкетером, неизвестно.

Кто еще входит в элитный клуб

Альбер Второй, князь Монако

Карл Шестнадцатый, король Швеции

Леонардо Ди Каприо, актер

Джордж Сорос, миллиардер

Кто платит?

Схему финансирования организации любителей шпаг и арманьяка трудно назвать прозрачной. Сообщество, в которое входят уже 4100 человек, собирается на помпезные торжества и обеды во многих городах мира, но его спонсорами указаны только несколько скромных французских туристических компаний.

– Пока что про членский взнос я ничего не слышал, – говорит член организации Иосиф Пригожин. – Не исключаю, что он есть, но оценить размер было бы сложно. О будущем сейчас трудно что-то говорить. Мы все живем «в моменте». Никаких собраний не проводится из-за пандемии.

Основной капитул в замке Кондом, назначенный на 22 сентября, тоже пришлось отменить. Шпаги, дружба, честь и слава оказались бессильны против коронавируса.

Просто совпадение

Кондом кондому рознь

Несмотря на сходство с английским словом condom, к Кондому, где собираются мушкетеры, этот предмет никакого отношения не имеет – презервативы были изобретены совсем не там. Музей презервативов в Кондоме, правда, был, но сами французы, чтобы не путаться, вместо английского condom используют введенное ими в употребление слово préservatif.

Дмитрий Соколов