Скандалы: Большая чистка

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27.11.2020, 13:42, Разное

За что бывший главный строитель ФСИН Валерий Максименко может получить 10 лет колонии

Следственный комитет задержал бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко. Против него возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что Максименко допустил к проектам тюремного ведомства сомнительных подрядчиков, из-за чего бюджет потерял 189 млн рублей. Проверка деятельности бывшего замдиректора ФСИН продолжается, поэтому не исключены новые уголовные дела.

Бывший замдиректора ФСИН был задержан 26 ноября и доставлен в Следственный комитет в Техническом переулке. Допрос шёл весь день, после чего Максименко отправили в изолятор временного содержания (ИВС). В пятницу следователи будут решать в суде вопрос о мере пресечения для него.

Фабула обвинения такая: в 2018 году Максименко незаконно согласовал контракты на строительство и ремонт колоний, СИЗО и различных объектов ФСИН по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы» с 2018 по 2026 год. Договоры были заключены между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». Как полагают следователи, у строителей не было ресурсов, чтобы справиться с таким объёмом, поэтому исполнение программы сорвали.

Валерий Максименко

В итоге программу на 2018–2019 годы на сумму более 2,1 млрд рублей не исполнили, 14 объектов не построили или не отремонтировали. ФСИН пришлось дополнительно потратить 189 млн рублей на строительство и штрафы за срыв госконтрактов. Теперь эта цифра стала ущербом в деле Максименко.

Возможно, на Максименко вышли после недавнего ареста его подчинённого — начальника Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения (ЦГИЖБО) ФСИН — полковника Сергея Вержевикина. Его обвинили в превышении должностных полномочий при реконструкции помещений объединённой редакции ФСИН. Вместе с полковником попал в уголовное дело гендиректор «Стройжилпрома» Олег Мохнорылов. Согласно СПАРК, он заключил со ФСИН девять контрактов на капремонт помещений на Дмитровском шоссе на общую сумму 154,4 млн рублей.

Во ФСИН Максименко курировал финансы, хозяйственное направление, реконструкцию и ремонт. В марте этого года он добровольно ушёл в отставку. Как говорят коллеги экс-замдиректора, его гражданской женой является журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачёва. Лайф попытался связаться с ней, чтобы получить комментарии, однако она игнорировала звонки. Меркачёва по совместительству числится членом ОНК, но получается, что она не сможет посетить Максименко в СИЗО, если его отправят под арест.

Большая чистка

Антикоррупционная зачистка ФСИН началась ещё в 2015 году с ареста бывшего руководителя ведомства Александра Реймера. Впоследствии он получил восемь лет за мошенничество. Подельника Реймера — замглавы ФСИН Николая Криволапова — приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии. В том же 2015-м за мошенничество в особо крупном размере был арестован бывший начальник главного управления ФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Соколов, а в следующем 2016-м за растрату — начальник УФСИН по Республике Коми генерал-лейтенант Александр Протопопов.

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер. Фото © ТАСС / Почуев Михаил

В 2017 году в уголовные дела попали руководили ФСИН в трёх регионах: Астраханской, Ростовской и Кемеровской областях. В этом же году за растрату в особо крупном размере с использованием служебного положения СК РФ возбудил дело в отношении замдиректора ФСИН Олега Коршунова. Были арестованы замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов. В ноябре того же года за взятки задержали бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова и экс-начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза Ильясова.

Футболист Павел Мамаев и заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко (слева направо) после футбольного матча в Бутырском СИЗО № 2. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Тактаров Вадим



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