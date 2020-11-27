 

Если тариф на передачу электроэнергии повысят, это негативно скажется на курсе доллара, инфляции и рабочих местах в стране – Каленков

27.11.2020, 13:40, Новости дня

Повышение тарифа на передачу электроэнергии ударит по промышленности, которая вынуждена будет сокращать работников, также такое решение приведет к росту цен и курсу доллара. Об этом заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков в эфире телеканала “Украина 24”.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии окажется серьезным ударом для промышленности, которая и без таких шагов уже переживает кризис, отметил он: рост себестоимости продукции из-за роста затрат на электроэнергию сделает ее неконкурентоспособной, и предприятия будут искать возможности сократить затраты, в частности – увольняя сотрудников.

“Фактически мы сейчас находимся в кризисе не с марта этого года, а с лета прошлого года. Я имею в виду металлургию. Поэтому все возможности для уменьшения себестоимости, для поиска возможности конкуренции на рынке уже исчерпаны. И были исчерпаны давно. Поэтому увеличение себестоимости будет иметь прямой эффект на то, что мы продадим меньше продукции, выпустим меньше продукции. Под вопросом будут рабочие места”, – рассказал Каленков.

Он подчеркнул, что за повышение тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса заплатят потребители, которые будут покупать их продукцию или услуги. Рост цен на продукцию спровоцирует и рост инфляции, а падение экспортной выручки из-за потери украинскими предприятиями конкурентоспособности на мировых рынках негативно скажется на курсе гривны, прогнозирует эксперт.

“Заплатят за это все, это ошибочно предполагать, что это коснется только промышленности. В итоге все равно это перейдет на стоимость товаров для конечных потребителей и за это заплатят все граждане страны. Но наша продукция станет менее конкурентоспособной, мы меньше сможем продать на мировых рынках металлопродукции, одной из статей нашего экспорта. Это повлияет и на курс, и на инфляцию”, – объяснил Каленков.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час, сообщала пресс-служба “Укрэнерго” 4 ноября. 

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире “Украина 24”, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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