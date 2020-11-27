“Прекрасное переплетение”. Волочкова поделилась интимным фото с любовником

27.11.2020, 13:40, Новости дня

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, на котором запечатлены голые ноги: ее и мужчины. Снимок был сделан у бассейна во время отдыха балерины на Мальдивах.

“Прекрасное переплетение”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008 рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а их брак был недействительным.