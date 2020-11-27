 

“Сколько лет Андрею – столько я и бухаю”. Потап рассказал о своем опыте партнерских родов

27.11.2020, 13:40, Новости дня

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в эфире авторской передачи, которая выходит на YouTube-канале 2POpodcast, рассказал, что присутствовал в родильном зале, когда его экс-супруга продюсер Ирина Горовая рожала сына Андрея. 

“Я был на родах. Я видел. Поэтому, сколько лет Андрею – столько я и бухаю. В какой-то момент я понимаю, что врач меня держит под руку – я чуть-чуть падал. Он говорит: “Ничего-ничего, нормально”. И достает ребенка”, – поделился воспоминаниями Потап.

По словам артиста, он считает роды зрелищем не для слабонервных, но советует мужчинам пройти через этот опыт.

“Хотел бы сказать мужчинам: “Если у вас есть желание и проскочила мысль пойти поддержать свою женщину – сходите. Это очень полезное дело. Конечно, зрелище не для слабонервных”, – подытожил он.

ВИДЕОВидео: 2POpodcast / YouTube

Потап и Горовая поженились в 2000 году. В сентябре 2008 года у них родился сын Андрей. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе.

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских. В этом браке у него детей нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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