 

Степанов обеспокоен приближением новогодних праздников

27.11.2020, 13:40, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обеспокоен приближением новогодних праздников и возможным всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, связанным с ними. 

Об это министр заявил во время онлайн-брифинга 27 ноября, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Наши новогодние праздники вызывают беспокойство. Так как мы проводим праздники весело и они предполагают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на праздновании, на новогодних елках. […] Понятно, что могут быть всплески. Мы такое видели, например, во время празднования свадеб на западной Украине”, – сказал он. 

При этом министр заявил, что сейчас медицинская система Украины справляется с наплывом пациентов. 

“На сегодняшний день у нас 55 856 коек уже выделено под лечение пациентов с COVID-19. Из них заняты больными 49,9% (то есть 27 887 коек)”, – сказал он. 

23 ноября министр говорил о заполненности коечного фонда на 52% (27 792 пациента). С тех пор, по его данным, для пациентов с COVID-19 подготовили почти 2 тыс. койко-мест.  

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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